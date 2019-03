Aptauja: EP vēlēšanās lielāko atbalstu gūtu Ušakovs

"Aptaujas rezultāti daudz nepārsteidz. Personāžu atpazīstamība ir viens no būtiskākajiem faktoriem tādās vēlēšanās, kurās jau iepriekš var prognozēt salīdzinoši zemu dalību. Aptaujas rezultāti skaidri parāda, ka tikai ap 25% pārliecinoši apgalvo, ka ies uz EP vēlēšanām, bet 43% pauž, ka, iespējams, piedalīsies vēlēšanās, tā ir dežūratbilde situācijā, kad cilvēks nav pārāk ieinteresēts," vērtēja "Latvijas faktu" vadītājs Aigars Freimanis. 22% respondentu atbildējuši, ka vēlēšanās nepiedalīsies, bet 10% pauduši, ka nezina, vai piedalīsies.

Aptaujā noskaidrots arī to vēlētāju viedoklis, kuri apgalvojuši, ka noteikti piedalīsies EP vēlēšanās.

Jāpiebilst, ka tie respondenti, kuri apņēmušies doties uz vēlēšanām, ir mazāk skeptiski - 18% no viņiem neizvēlētos nevienu no piedāvātajiem kandidātiem, savukārt, apskatot visu aptaujas dalībnieku atbildes, vairāk respondentu jeb 33% atzinuši, ka nebalsotu ne par vienu no kandidātiem.