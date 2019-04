Divas "Tokyo City" restorānu direktores apsūdz aplokšņu algu maksāšanā

Saskaņā ar apsūdzību, divu restorānu "Tokyo City" direktores laika posmā no 2017. gada aprīļa līdz 2017. gada decembrim nolēma restorānu darbiniekiem daļu no darba samaksas izmaksāt skaidrā naudā, līdz ar to tās izmaksāja darbiniekiem darba samaksu, kas nav uzrādīta grāmatvedības uzskaitē jeb tās sauktās aplokšņu algas, tādējādi pārkāpjot darba samaksas noteikumus.