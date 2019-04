Latvijā palikušas deviņas ieslodzījuma vietas. Kas notiks ar slēgtajām?

Vēsturiski, slēdzot Pārlielupes cietumu Jelgavā, to nodeva pašvaldībai. Aizverot Šķirotavas cietumu, to nodeva Valsts nekustamajiem īpašumiem, kas vēlāk to pārdeva. Arī Vecumnieku cietums, pēc slēgšanas tika nodots pašvaldībai.