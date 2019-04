"Manas zināšanas lieti noderētu LTV." Giels izsakās sociālajos tīklos par atkāpšanos no amata

Giels atzīst, ka atkāpies no amata dēļ spiediena, kas nācis no visām pusēm. Viņš uzsver, ka neapstāsies augt un attīstīties, taču LTV novēl atrast spēcīgu kandidātu valdes priekšsēdētāja amatam jau no LTV esošajiem kolēģiem.