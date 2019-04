Režisore Žaklīna Cinovska pauž skarbu viedokli LTV un NEPLP sakarā

Pirmā. Joprojām, kaut kur blāvi un pavisam klusi, tiek pieminēts Ķezberes regulāri teiktais, ka tika izvēlēts labākais no ESOŠAJIEM. Tēlaini salīdzinot, ja tev piedāvā ledenes, tad tu izvēlies mazāk skābo ledeni, jo šokolādes konfekte vienkārši nav piedāvājumā. Kāpēc man tas liekas svarīgi?

Un, otrkārt, galvenokārt - viņš, protams, tagad strādā, vada ļoti lielu uzņēmumu, tādēļ startēt pusatklātā konkursā, kurā nezini, vai vinnēsi, ir vairāk kā nelojāli pret esošo darba vietu. Tas pat ir riskanti. Kāpēc es saku: "protams, viņš strādā"? Jo labi, profesionāli cilvēki visi jau strādā kaut kur. Reti kurš ar izcilām kvalitātēm ir pieejams uzreiz, strādā no projekta uz projektu vai strādā vietā, kur viņiem īsti nav ko zaudēt. Jebkurš darba devējs to zina precīzi! Es tagad, veidojot savu TV šovu, to izjūtu ik brīdi, jo cilvēki nāk pieteikties darbā konfidenciāli. Es arī apšaubītu savu darbinieku, ja uzzinātu, ka viņš piedalās citu uzņēmumu konkursos.