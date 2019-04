"Cietumi netiek celti ieslodzīto komfortam!" Tieslietu ministrs atklāj, kas notiks ar Liepājas cietumu

Viņš norādīja, ka lēmums jāpieņem līdz jūnijam, jo pretējā gadījumā "viss būs jāsāk no sākuma" un būs pazaudēti līdzekļi līdz viena miljona eiro apmērā, kas līdz šim ieguldīti projekta organizēšanā. Ministrs atzīmēja, ka kavēties ar projektu nevajadzētu, jo redzams, ka būvniecības izmaksas tikai aug, līdz ar to cietumu uzbūvēt nākotnē varētu būt dārgāk nekā šodien.

Bordāns atzina, ka tagad Liepājas cietuma nākotne ir atkarīga no visas valdības lēmuma. Viņš atzina, ka budžetā nauda cietuma projekta īstenošanai vēl nav pilnībā ieplānota un valdībai par to jāpieņem lēmums.

"Tiesu namu aģentūra" atkārtoti izsludinātajā atklātajā konkursā par jaunā Liepājas cietuma kompleksa projektēšanu, autoruzraudzību un būvniecību piedāvājumus iesniedza kopumā trīs būvuzņēmumi - SIA "Abora" un AS "UPB" no Latvijas, kā arī viens no Igaunijas vadošajiem būvuzņēmējiem AS "Merko Ehitus Eesti". Izvērtējot piedāvājumus, iepirkuma komisija konstatēja, ka par uzvarētāju konkursā atzīstama SIA "Abora", kas gan atbilst visiem vērtēšanas kritērijiem un nosacījumiem, gan iesniegusi piedāvājumu ar viszemāko cenu, piedāvājot Liepājas cietuma kompleksa projektēšanu, autoruzraudzību un būvniecību veikt par kopumā 113 597 002 eiro (bez PVN).