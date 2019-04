NEPLP locekle Gunta Līdaka nolēmusi atstāt amatu

"Ir izveidojusies situācija, kurai vajadzīgs risinājums. Diemžēl tā vietā, lai to meklētu, sabiedriskais medijs un padome tiek izmantoti kā politisks instruments savstarpējo rēķinu kārtošanā," paudusi Līdaka.

NEPLP vadītāja Dace Ķezbere pauda, ka viņa pati vēl oficiāli nav informēta par Līdakas lēmumu atkāpties no amata - par to viņa uzzinājusi no masu medijiem. NEPLP vadītāja norādīja, ka informācija par Līdakas lēmumu viņai bija pārsteigums.