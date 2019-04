Kaimiņš: Pārsteigumi no NEPLP birst kā no "pārpilnības raga"

Kaimiņš skaidroja, ka, neskatoties uz to, ka Līdaka pieņēma lēmumu par atkāpšanos no amata, par viņas atbrīvošanu no amata vēl jālemj Saeimai. Kad Saeima būs lēmusi par Līdakas atbrīvošanu no amata, Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija sludinās konkursu uz vakanto NEPLP locekļa amatu. Piesakoties kandidātiem, tie tiks izvērtēti komisijā, pēc tam atbilstošāko kandidātu virzot uz balsojumu Saeimā, norādīja Kaimiņš.