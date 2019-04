Pasaules bīstamākais putns noknābā saimnieku līdz nāvei

Putna īpašnieks bijis kāds 75 gadus vecs vīrietis vārdā Mārvins Hajos. CNN vēsta, ka Mārvins veica zvanu 911 glābšanas tālruni pulksten 10 no rīta. Pēc brīža 911 saņēma otru zvanu no kādas citas personas, kura ziņoja par to, ka nepieciešama palīdzība kādam cilvēkam, kuru saknābājis milzīgs putns, stāsta šerifa biroja vadītājs Džošuā Krezs.