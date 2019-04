"15min.lt" pēta: bēdīgi slavenā meitenīte, kura piedzima četru promiļu reibumā

Kā izrādās, Amerikas pētījumi liecina, ka viena no desmit sievietēm ASV lieto alkoholu gaidību laikā. Eiropā tie esot 2-7% no kopējā grūtnieču skaita, kuras iedzerot kaut ko alkoholisku, esot stāvoklī.

Profesors Utkus norādīja, ka Lietuvā tie ir 3% no visām grūtniecēm, kuras lieto alkoholu. Viņš izsakās, ka pat neliels daudzums alkohola pēdējās grūtniecības nedēļās var kaitēt auglim.

Pētījums tika veikts 2086 jaundzimušo asins paraugiem no visiem Lietuvas reģioniem. Kā rezultātā, atklājās, ka 3% no visām sievietēm ir lietojušas alkoholu pēdējā grūtniecības mēnesī, bet 0,15% sieviešu - to ir lietojušas ļoti lielos apmēros.