10 apalītes uzsāk cīņu šovā "Pati pilnība"; lauzīs stereotipus par to, kādai jābūt pievilcīgai sievietei

Kādēļ vēlas piedalīties projektā? Vēlos ne tikai pārvarēt un izaicināt sevi, bet arī palīdzēt citiem saprast, ka skaista ir katra no mums. Jo tikai mīlot sevi, tu spēj mīlēt arī citus un redzot skaisto sevī, pamani to arī citos. Vēlos iemācīties atrast stilīgas drēbes, kas nav domātas sievietēm gados. Man ļoti patīk dejot, bet reti kad, citiem redzot, daru to no sirds. Man traucē iekšējā balss, kas saka – ko citi padomās, man nesanāk...