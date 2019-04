No idejas līdz realitātei – kas jāņem vērā, iegādājoties kaķi

Tā kā viņam jau tā ir diezgan daudz stresa par to, ka tiek atrauts no savas vides, jaunajai telpai jābūt nelielai, kur kaķēns var atpūsties, iet uz kastīti un doties paēst. Galvenais atcerēties, ka to visu nedrīkst nolikt pavisam blakus, jo kaķim ir ļoti svarīgas zonas – kur viņš guļ, kur ēd un kur nokārtojas.