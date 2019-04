Kukuļņemšanā apsūdzētā Stabiņa vēlas noslēgt vienošanos ar prokuratūru par vainas atzīšanu

Tiesas sēdes sākumā prokurors Arvis Miglāns tiesai pieteica apsūdzības grozījumu, norādot, ka, balstoties uz Rīgas apgabaltiesas spriedumu no Stabiņas lietas izdalītājā krimināllietā pret Rīgas domes Dzīvokļu pārvaldes Protokola nodaļas vadītāju Ļenu Paščenkovu, viņam ir nepieciešams mainīt Stabiņas veiktā nozieguma kvalifikāciju uz maigāku. Proti, sākotnēji valsts apsūdzība Stabiņai inkriminēja sešas epizodes par kukuļņemšanu grupā, taču, balstoties uz Rīgas apgabaltiesas spriedumu, šajās epizodēs noziedzīgā nodarījuma kvalifikācija tiks mainīta uz kukuļņemšanu.

Rīgas apgabaltiesa pārkvalificēja apsūdzētās veiktās darbības pēc citiem Krimināllikuma pantiem, jo viņa nav uzskatāma par valsts amatpersonu, līdz ar to arī noziedzīgās darbības nav juridiski kvalificējamas personu grupā ar valsts amatpersonu.

Bijusī Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Dzīvokļu pārvaldes priekšniece Stabiņa šajā lietā pie kriminālatbildības saukta par kukuļņemšanu un ar to saistīto dienesta viltojumu, kas noticis no 2012. gada marta līdz septembrim, kad viņa tika aizturēta. Viņa apsūdzēta deviņu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā, no kuriem septiņus izdarījusi grupā ar pašvaldības darbinieci, kurai Rīgas apgabaltiesa šī gada martā piesprieda pusotru gadu ilgu brīvības atņemšanu.