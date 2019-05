Pirmais strīds apalīšu šovā: dalībnieces pārmet, ka viena no dāmām ir pārāk tieva

Sievietes ieradīsies jaunajā dzīvesvietā, kur, atšķirti no ģimenes un draugiem, bet plecu pie pleca ar Latvijas vadošajiem psihologiem, stilistiem, grima māksliniekiem, mācīsies sevi pieņemt un no jauna iemīlēt! Cīņa ar gadu gaitā uzkrātajiem stereotipiem sāksies jau pirmajā dienā – dāmas gaidīs īpaši drosmīgs uzdevums - fotosesija apakšveļā kopā ar modes žurnālu un TV šovu fotogrāfu Tomu Nordi. Lai arī visas kadrā drosmīgi smaidīs, fotosesija daudzām izrādīsies smags pārbaudījums un dažām pat nāksies atklāti atzīt – es sev nepatīku un man ir kauns par to, kā izskatos!