Čārlzs Mensons ir, iespējams, slavenākais sērijveida slepkava moderno laiku vēsturē. Vīrietis pazīstams kā harismātisks kulta līderis, kurš savus sekotājus iedrošinājis pastrādāt zvērīgas slepkavības. Lai arī netika pierādīts, ka Mensons pats pastrādājis kādu no slepkavībām, viņam piesprieda mūža ieslodzījumu par lomu notikumos, kas 60. gadu beigās ar savu brutalitāti šokēja visu pasauli.

Traumējošā bērnība

FOTO: AFP / Scanpix

Čārlzs Milss Medokss dzimis 1934. gada 12. novembrī Sinsinati, Ohaio štatā ASV. Viņš piedzimis tolaik 16 gadus vecajai Ketlīnai Medoksai - neilgi pēc dzemdībām viņa apprecējusies ar Viljamu Mensonu un dēlam dots viņa patēva uzvārds.

Zēna īstais tēvs, pulkvedis Volkers Hendersons Skots, bijis armijnieks, kurš pēc Keitlinas paziņojuma par grūtniecību aizbēdzis no Ohaio štata. Tiek uzskatīts, ka Čārlzs tā arī nekad nav saticis savu tēvu.

Arī Čārlza patēvs nebija gluži paraugtēvs - Viljams Mensons bija alkoholiķis, kurš nereti pazuda dienām ilgās izpriecās ar grādīgajiem dzērieniem. Pāris izšķīrās vien pēc trīs gadu laulības 1937. gadā.

Arī zēna mātei Ketlīnai bijušas smagas problēmas ar alkoholu. Mensona pirmie dzīves gadi aizritējuši dažādu aukļu uzraudzībā. 1939. gadā viņu apcietināja par degvielas uzpildes stacijas aplaupīšanu. Mensons nonāca savas tantes un tēvoča aizbildniecībā.

Trīs gadus vēlāk, 1942. gadā, Ketlīna tika priekšlaicīgi atbrīvota no apcietinājuma.

Māte un dēls bija kopā, taču ģimenes dzīvi tāpat nevarēja saukt par laimīgu - arī jaunais Čārlzs jau bija paspējis nokļūt likumsargu redzeslokā par nelielām zādzībām.

Ketlīna ar astoņgadīgo puiku pārvācās no vienas nolaistas istabiņas uz citu, taču tad nolēma nodot viņu adopcijai. Tā vietā Mensons nonāca katoļu skolā zēniem ar uzvedības traucējumiem, no kuras gan pēc dažiem mēnešiem aizbēga.

Čārlzs divreiz bēdzis no skolas - pirmajā reizē viņš atgriezies pie mātes, kura aizsūtījusi viņu atpakaļ, nākamajā - uz Indianapolisu, kur puisis uzturējis sevi, pa naktīm aplaupot veikalus.

Mensonu aizturēja un tiesnesis viņu nosūtīja uz citu slēgta tipa mācību iestādi nu jau Nebraskas štatā. Puisis jau pēc četrām dienām kopā ar citu audzēkni nolaupījis mašīnu un aizbēdzis. Turpmākajos gados Mensons tika nosūtīts no vienas mācību iestādes uz otru.

Kad Mensonam apritēja 17 gadu, viņa pagātnē jau bija vairāki notiesājoši spriedumi par dažādiem noziegumiem. Kādā no korekcijas iestādēm tika atklāts, ka viņš ir izvarojis kādu zēnu, piedraudot tam ar nazi, par ko viņš aizsūtīts uz stingrākā režīma mācību iestādi Ohaio štatā.

Mēģinājums atgriezties sabiedrībā

1954. gadā 20 gadus vecais Čārlzs Mensons tika priekšlaikus atbrīvots no uzvedības korekcijas iestādes. Viņš devies pie tantes un tēvoča. Gadu vēlāk viņš apprecējies ar Rozāliju Džīnu Vilisu. Viņš atradis legālu darbu un apkārtējiem šķitis, ka jaunietis cenšas labot savu dzīvi.

Šim mierīgajam posmam Mensona dzīvē pienāca gals, kad viņam par automašīnas zādzību vispirms piesprieda piecu gadu nosacītu sodu, bet to vēlāk mainīja uz trim gadiem cietumā.

Kamēr Čārlzs bija cietumā, viņa sieva iepazinās ar citu vīrieti un plānoja šķirties no vīra. Kad Mensons to uzzināja, viņš centies izbēgt, taču noķerts, zaudējot iespēju uz priekšlaicīgu atbrīvošanu. Pēc iznākšanas no cietuma Čārlzs sācis nodarboties ar sutenerismu. Īsi pēc atbrīvošanas Mensons atkal nokļuvis cietumā - šoreiz par naudas viltošanu.

Cietuma dokumenti norāda uz to, ka Mensonu ieslodzījumā īpaši interesējusi scientoloģija, teātris, softbols, krikets, kā arī puisim radusies īpaša interese par ģitārspēli. Sešdesmito gadu beigās Mensons īpaši iecienījis tobrīd slavas zenītā esošās grupas "The Beatles" daiļradi. 1967. gadā viņu atbrīvoja, par spīti vīrieša lūgumiem ļaut viņam palikt ieslodzījumā. Viņš bija nodzīvojis cietumā ievērojamu daļu sava mūža, tāpēc bažījās par to, kāda būtu dzīve ārpusē.

Jaunā ģimene un "pravieša" loma

FOTO: AP / Scanpix

32 gadu vecumā Čārlzs Mensons pārcēlās uz Sanfrancisko, kur iepazinās ar bibliotekāra asistenti Mēriju Branneri. Viņa kļuva par Mensona pirmo meiteni. Abi kopā devās garos braucienos pa ASV. Pa ceļam busiņā iekāpa vēl citas meitenes, arī Linete Fromme (tobrīd 18 gadus veca), Sūzana Etkinsa un Patrīcija Krenvinkela (tobrīd abām 19). Viņas iepriekš nav tikušās, taču piedzīvojušas gandrīz identiskas izjūtas - pēc vecāku šķiršanās viņas ir pametušas vidusslāņa ģimenes un ienīdušas savus tēvus.

Meitenes meklējušas dzīves jēgu, bet vairāk par visu viņām bijis vajadzīgs tēvs.

Mensons sniedzis meitenēm to, ko viņas meklē - uzmanību, apziņu paplašinošus piedzīvojumus ar LSD un seksu.

Kāds liecinieks stāstījis, ka kompānijā, ko varēja uzskatīt par pirmo "Mensonu ģimeni", esot bijušas vismaz 18 sievietes. Dzīvoklī lielos daudzumos tika lietotas narkotikas, īpaši LSD, un Mensons savas sekotājas pārliecinājis, ka ir guru un mesija vienā personā.

1967. gadā Mensons ar vairākām sekotājām ceļojis pa ASV busiņā, kas bija izrotāts ar hipiju simboliem. Vīrietis izmisīgi centies iesaistīties muzikālās pasaules norisēs, taču tas bijis neveiksmīgi. Beigās Mensonam tomēr izdevies nodibināt kontaktus ar populārās mūzikas pasauli - "Mensonu ģimene" apmetās mājā, kas piederēja slavenās grupas "The Beach Boys" bundziniekam Denisam Vilsonam, un mūziķis iepazīstinājis Mensonu ar saviem draugiem mūzikas industrijā un šovbiznesā.

"Helter Skelter" un vīzijas par rasu karu

Sekojusi narkotiku lietošana un hedoniskas ballītes. Visbeidzot grupu no mājas patriecis Vilsona menedžeris. "Ģimene" pārcēlusies uz pamestu rančo, kurā viņš sācis sprediķot.

Mensons savā "mācībā" iekļāva elementus no Bībeles un "The Beatles" albuma "The White Album", īpaši dziesmas "Helter Skelter", interpretējot tos savādā pareģojumā - viņš uzskatījis, ka ASV tumšādainie iedzīvotāji drīzumā veiks vardarbīgu revolūciju un viņa misija ir pasargāt savu "ģimeni" no drošas nāves.

Vīrietis saviem sekotājiem paziņojis, ka "Helter Skelter" (šādi viņš bija nodēvējis "neizbēgamo tumšādaino uzvaru pār balto rasi") rezultātā tiks iznīcināta visa gaišādaino cilvēku rase.

Viņa plāns bija slēpties alā līdz nomiruši visi gaišas ādas krāsas cilvēki. Kad tas būtu noticis, Mensons un viņa ģimene būtu augstu vērtēti, jo "melnie spētu pārņemt pasauli, taču nekad nespētu to pārvaldīt". Mensons uzskatīja, ka stratēģiski izplānotu slepkavību ķēde varētu šo procesu paātrināt.

102 naža dūrieni

Pirmā "Mensonu ģimenes" slepkavība notika 1969. gada jūlijā. Mensons nosūtīja trīs sekotājus uz paziņas Gerija Hinmena māju, jo uzskatīja, ka tur paslēpta nauda. Hinmenu divas dienas turēja kā ķīlnieku un pēc tam nodūra.

Augustā Mensons četrus sekotājus aizsūtīja uz mūzikas producenta Terija Melčera māju, liekot nogalināt ikvienu, ko viņa sekotāji tur satiks. Melčers bija noraidījis Mensona lūgumu noslēgt ar viņu ierakstu līgumu.

Laimīgas (vai nelaimīgas) sagadīšanās rezultātā Melčers bija pārcēlies, un māja, kurā producents kādreiz dzīvoja, bija izīrēta režisoram Romānam Polaņskim un viņa sievai Šāronai Teitai, kura tobrīd uzņēma trīs viesus. Mensona bandas locekļi vispirms nošāva 18 gadus vecu jaunieti, ko satika mājas ārpusē, un devās iekšā.

Romāns Poļanskis un Šerona Teita FOTO: AFP / Scanpix

Tur viņi nogalināja pārējos mājas iemītniekus, tai skaitā Teitu, kura bija pēdējā grūtniecības mēnesī. Polaņskis tobrīd atradās Londonā. Piecus upurus noslepkavoja ar vairākiem šāvieniem un 102 naža dūrieniem. Uz parādes durvīm tika atstāts uzraksts "pig" (cūka).

Nākamajā vakarā "Mensonu ģimene" noslepkavoja vēl divus cilvēkus - uzņēmēju Leno Labjanku un viņa sievu Rozmariju. Arī šeit "ģimene" nav aizmirsusi uzrakstīt asiņainos lozungus, kam jāmet aizdomas uz melnādainajiem: "death to pigs" un "Helter Skelter". Pēdējais "Mensonu ģimenes" upuris bija filmu kaskadieris Donalds Šī, kura mirstīgās atliekas atrada tikai astoņus gadus vēlāk - 1977. gadā.

Policija sākumā neuzskatīja, ka Teitas un Labjanku slepkavības ir saistītas, kamēr par vandālismu netika aizturēti "Mensonu ģimenes" locekļi. Viena no Mensona sekotājām - Sūzena Atkinsa - diviem citiem ieslodzītajiem pastāstīja par savu iesaisti slepkavībās, bet viņi par to paziņoja cietuma apsargiem.

Foto: Čārlzs Mensons savās pēdējās prāvās

Izglābšanās no nāvessoda

Mensonam un trim citiem apsūdzētajiem sākotnēji piesprieda nāvessodu. "Mensona meitenes" uz prāvu ieradās līksmā noskaņojumā, dziedot. Taču 1972. gadā Kalifornijā nāvessodi tika aizliegti un soda mērs tika nomainīts pret mūža ieslodzījumu. Viņš kopš 1989. gada atradās Kalifornijas štata Korkoranas cietumā.

Cietumā pavadītajā laikā Mensons 12 reizes prasīja apžēlošanu, pēdējoreiz 2012. gadā, taču viņa uzvedība neliecināja par mainīšanos - Mensons tika pieķerts ar ieroci un cietumā nelikumīgi ienestiem telefoniem.

FOTO: AP / Scanpix

Mensons turpināja sniegt intervijas no cietuma un viņa bēdīgā slava nemitējās vēl vairākus desmitus gadu. Viena no viņa pielūdzējām bija Eftone Elēna Bērtona, kura ar Mensonu sarakstījās 2007. gadā, kad viņa pati bija tikai 17 gadus veca. 2014. gadā jaunā sieviete paziņoja, ka esot saderinājusies ar Mensonu. Lai arī pārim tika izdota laulību atļauja, kāzas tā arī nenotika.

Viena no Mensona sekotājām, Sjūzena Atkinsa, 2009. gadā nomira ieslodzījumā. Ieslodzījumā atrodas vēl trīs cilvēki no Mensona "ģimenes". Viņi vairākkārt lūguši pirmstermiņa atbrīvošanu, taču tā vienmēr noraidīta.

2017. gadā slimnīcā Čārlzs Mensons 83 gadu vecumā miris no gastroenteroloģiskas dabas traucējumiem.

"Mensona vārds ir kļuvis par metaforu ļaunumam, un ļaunumam ir sava pievilcība," norāda Mensona lietas prokurors Vinsents Buljiosi.