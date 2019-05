Lembergs precizējis savu amatpersonas deklarāciju; ieņēmumi palielinājušies uz pusi

Pēc aģentūras LETA jautājuma par to, kādēļ šī summa netiek uzrādīta kā ienākumi, Ventspils mērs norādīja, ka ir radusies kļūda un deklarācija tiks precizēta, līdz ar to Lemberga valsts amatpersonas deklarācija par pērno gadu uz pāris dienām Valsts ieņēmumu dienesta datu bāzē nebija pieejama un tagad ir publicēts precizēts tās variants.

Lembergs gan pērn, gan 2017. gadā vairs nav saņēmis nekādu atalgojumu no "Biznesa attīstības asociācijas", kas iepriekšējos gados viņam nodrošināja ievērojumus ienākumus, piemēram, 2016. gadā tie bija 187 819 eiro. Savukārt 78 612 eiro Lembergs saņēmis no AS "Valters un Rapa", kam politiķis iznomā telpas. Vēl 351 eiro viņš saņēmis no SIA "Briežlejas" kā ienākumus no saimnieciskās darbības un komercdarbības.