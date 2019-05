“Vispirms beidz rīt un tad velies uz zāli!” Apalīšu šova dāmas sporta zālē cīnās ar stereotipiem

“Parādīsim, ka arī mēs, apaļīgās, varam visu izdarīt!” kanāla “STV Pirmā!” veidotā šova “Pati pilnība” jaunākajā sērijā apņēmību lauzt sabiedrībā valdošos stereotipus par to, ka cilvēki ar virssvaru to vien dara kā sēž dīvānā un ēd bulciņas, paudusi viena no šova dalībniecēm Dārta. Šī vakara epizodē fitnesa trenere Nika Linde dāmas izaicinās uz jaudīgu treniņu, liekot viņām ne tikai krietni pasvīst, bet arī aci pret aci sastapties ar saviem kompleksiem un tos pārvarēt.