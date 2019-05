Publiskotajā VDK alfabētiskajā kartotēkā trūkst gandrīz 700 aģentu kartīšu

Žurnāls izpētījis, ka VDK alfabētiskās kartotēkas apjoms izrādās daudz mazāks, nekā solīts, turklāt atšķirība mērāma simtos vai pat tūkstošos - atkarībā no tā, kurus TSDC nosauktos datus ņem par atskaites punktu.

Taču jau pāris mēnešus vēlāk, kad ieskenētās kartītes publiskoja internetā, to kopskaits uz papīra pēkšņi bija sarucis - TSDC skaidrojumā, kas publicēts Nacionālā arhīva interneta vietnē, lasāms jau stipri mazāks skaitlis: 7998 kartītes alfabētiskajā kartotēkā. Šī skaidrojuma autors bija ilggadējais TSDC vadītājs, tagad konsultants Indulis Zālīte.

SAB, TSDC un Nacionālais arhīvs situācijai skaidrojumu nav spējuši dot. "Tā ir absolūta mistika," par novembrī TSDC nosaukto alfabētiskās kartotēkas kopskaitu 10 612 izteicies Zālīte. Viņš pats neņemas to izskaidrot un par šī skaitļa rašanos neesot guvis skaidrību arī no Ābolas. Zālīte arī neesot varējis īsti pamatot, kā ticis pie kartīšu skaita 7998, ko ierakstījis TSDC skaidrojumā arhīva interneta lapā - liekas, ka esot skaitījis no digitālām kopijām.