Eksprezidente: Sankcijām pret Krieviju bija simboliska nozīme

Uz to Vīķe-Freiberga atbildēja, ka sankcijām pret Krieviju bija būtiska simboliska nozīme. Viņa atzina, ka Eiropas Savienība atstāja Krievijai "nepieklājīgi ilgu laiku sagatavoties" sankcijām, tomēr vienprātības panākšana bija būtiska.

"Bija reakcija arī no tām Eiropas valstīm, kas iepriekš tika uzskatītas par Krievijas draugiem. Piemēram, no Itālijas, no kuras tas netika sagaidīts. (..) Beigās Eiropas Savienība bija spējīga vienoties," uzsvēra eksprezidente.