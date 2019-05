Lietuvas prezidenta vēlēšanās neviens kandidāts nav ieguvis vairāk par pusi balsu. Notiks otrā vēlēšanu kārta

Šie rezultāti iegūti, apkopojot datus no 1961 vēlēšanu iecirkņa. Pavisam ir 1972 iecirkņi.

Eiropas Savienības veselības un pārtikas drošības komisārs, bijušais veselības ministrs Vītenis Andrjukaitis no Sociāldemokrātu partijas saņēmis 4,83% balsu, neatkarīgais kandidāts, filozofs un viens no Lietuvas tautas atmodas kustības "Sajūdis" dibinātājiem Arvīds Juozaitis - 4,69% balsu, "Lietuvas poļu vēlēšanu akcijas-Kristīgo ģimeņu savienības" vadītājs, Eiropas Parlamenta deputāts Valdemārs Tomaševskis - 4,08% balsu, neatkarīgais kandidāts, Seima zaļzemnieku frakcijas deputāts Mindaugs Puidoks – 2,58% balsu, Seima deputāts, Centra partijas līderis Naglis Puteiķis - 0,79% balsu, bet Eiropas Parlamenta deputāts Valentīns Mazuronis no Darba partijas - 0,65% balsu.