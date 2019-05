Kas notiek ar sievietes ķermeni katrā no 42 grūtniecības nedēļām?

23. nedēļa

24. nedēļa

25. nedēļa

26. nedēļa

27. nedēļa

Šajā mirklī bērns jaunās māmiņas vēderā ir aptuveni puķkāposta izmērā un, visticamāk, spēj atšķirt sievietes balsi no citām. Jaunās māmiņas var sākt justies emocionāli spēcīgākas un agresīvākas - jānodrošina labākie apstākļi mazajai dzīvībai!

28. nedēļa

29. nedēļa

Daudzas sievietes piedzīvo jaunpiena izdalīšanos no krūtsgaliem - tas nav pamats trauksmei, taču komfortam parasti iesaka lietot krūštura ieliktnīšus.

30. nedēļa

31. nedēļa

32. nedēļa

33. nedēļa

34. nedēļa

35. nedēļa

Viens no pēdējo grūtniecības "metru" indikatoriem ir biezi rozā vai pat mazliet asiņaini izdalījumi no vagīnas - tas novērojams tādēļ, ka sāk pilēt gļotu "korķis", kas pasargā dzemdes kanālu no baktērijām un citiem mošķiem! Sievietei nevajadzētu krist panikā - tas nenozīmē, ka sākas dzemdības!