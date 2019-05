Frīdenbergs, Freimanis, Mumiņš un citi. Pašmāju mūziķi, kuri pāragri devušies mūžībā

Grupa, kas muzikāli iedvesmojās no "Faith No More" un "Red Hot Chili Peppers", dibināta 1994. gadā, un tajā muzicēja Gusevs, bundzinieks Toms Circenis, basists Jurģis Bumbergs un ģitārists Pauls Kravalis (Kurmis). Grupa sadarbojās ar ierakstu kompāniju "Annemarie records". Pēdējos gados Gusevs muzicēja grupā «Adamsu famīlija».