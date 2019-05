Hamiltons uzvar Monako "Grand Prix" un palielina pārsvaru kopvērtējumā

Hamiltons sacensības sāka no "pole-position" un turējās vadībā trasē, kurā tikpat kā nav iespējami apdzīšanas manevri. Otrais aiz viņa startā bija komandas biedrs Valteri Botass no Somijas, bet devītajā aplī, kurā avarēja mājinieks Šarls Leklērs no "Ferrari", viņš zaudēja savu otro pozīciju. Pitstopā viņa vadītajā spēkratā ietriecās nīderlandietis Makss Verstapens no "Red Bull", kas Botasam lika atkāpties uz ceturto pozīciju. Avāriju izraisīja "Red Bull" tehniķi, kuri par ātru palaida Verstapena formulu.