Kas jāievēro, lai droši un ērti dotos uz ārvalstīm ar savu mīluli?

Ceļojums ar mīluli mašīnā

Gadījumā, ja mīlulis tomēr vēlas vērot ceļu no pasažiera sēdekļa, iespējams iegādāties speciālas drošības siksnas – tās ir jāpiestiprina pie drošības jostām un pie suņa iemauktiem, nevis kaklasiksnas. Tiesa, šāds risinājums vairāk būs piemērots suņiem; kaķiem mierīgāk un drošāk būs būrī. Ja paredzams, ka brauciena laikā būs karsti, arī salonā var izmantot atvēsinošo paklājiņu vai arī izmantot atvēsināšanai paredzētus iemauktus - ir modeļi, kurus samitrina ūdenī, kā arī tādi, kuros iespējams ievietot aukstumelementu. Tiesa, šādus iemauktus nedrīkst atstāt uz visu brauciena laiku.

Būtiski atcerēties par to, lai brauciena laikā mīlulim netrūktu svaiga ūdens un kāds našķis. Te lieti noderēs pārnēsājama ūdens un barības bļodiņa. Ceļiniekiem, kas plāno naktis ar mīluli pavadīt zem klajas debess, noderēs ķepaiņiem paredzēti guļammaisi.

Rūpes par mīluli lidojumā

Gadījumā, ja paredzēts ceļot ar lidmašīnu, noteikti jānodrošinās ar piemērotu būri. Ja četrkājainais draugs lidos atsevišķā nodalījumā no saimnieka, jāiegādājas lielāks cietas plastmasas būris. Šādiem būriem augšdaļā parasti ir atsevišķs nodalījums, kurā var ielikt kādus kārumus un svaigu ūdeni, lai lidostas darbinieki varētu pirms lidojuma parūpēties par dzīvnieka labsajūtu. Laba doma ir būrī ielikt arī kādu sedziņu un mīluļa iecienītu mantiņu.

Kas pirms izceļošanas jāpaveic pie veterinārārsta?

"PetCity" klīnikas veterinārārsts Aigars Brinķis skaidro, ka "viss ir atkarīgs no tā, uz kurieni tiek ceļots. Ja paredzēts doties uz Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm - vienalga, Lietuvu vai dienvidu zemēm - suņiem obligāta ir pote pret trakumsērgu, taču ieteicams vakcinēties arī pret suņu mēri, infekciozo hepatītu, parainfluenci, parvovīrusu un leptospirozi. Šīs vakcīnas parasti veic vienā kompleksā. Pret trakumsērgu obligāti jāvakcinē arī kaķi, kā arī iesaka potēties pret kaķu infekciozo rinotraheītu, Kalici vīrusu, panlekopēmiju jeb kaķu mēri, kaķu leikēmijas un imūndeficīta vīrusiem".

Dodoties uz kādu no ES dalībvalstīm, vakcinācija jāveic vismaz 21 dienu pirms ceļojuma.

Veterinārārsts stāsta, ka informāciju par to, kādas tieši ir galamērķa valsts prasības, vajadzētu sākt ievākt pat ļoti laicīgi: "Sarežģīti var būt aizbraukt uz Jaunzēlandi vai Austrāliju – tur jākārto dokumenti aptuveni pusgadu iepriekš, tādēļ to nevajadzētu atlikt līdz pēdējam mirklim. Savas nianses ir ceļojot arī uz Norvēģiju un Somiju, kas pieprasa, lai ieceļojošie mājdzīvnieki ir atblusoti un attārpoti. Vissarežģītāk ir ceļot uz Lielbritāniju – tā ir sala, kurā jau aptuveni 50 gadus nav novērota trakumsērga, līdz ar to viņi ļoti rūpīgi seko līdzi, lai ar dzīvnieka papīriem viss būtu kārtībā."