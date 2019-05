Apalīšu šova dāmas pozē apakšveļā un nekautrējas atrādīt "problēmzonas"

Šova dalībniece Ieva sevi izrotāja ar tekstu: “Izmēru birkas ir tikai apģērbam.” To sieviete veltījusi kādam puisim, kurš reiz atļāvies nievājoši izteikties par Ievas apakšveļas izmēru. Tāpēc, neskatoties uz to, ka dzīvojam visai konservatīvā sabiedrībā, Ieva ir gatava visai Latvijai atklāti paust: “Lielas meitenes var būt skaistas un viņām nav par to jākaunas.”