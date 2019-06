Suntažos radušās bažas par skolnieku drošību vidusskolas darbmācības stundās

Zēns, kuram rokās uzliesmojis gāzs balons, darbmācības stundā apstrādāju koku ar uguni. Kad balons spēcīgi uzliesmojis, puisis to ātrumā nometa zemē. Lai arī jaunietis nopietnas traumas nav guvis, par sava bērna drošību šajā izglītības iestādē uztraucas cita klasesbiedra zēna māte.

"Gāzes balonu viņam izsniedza skolotājs. Gāze aizplūdusi kaut kur gar malu un liesma uzšāvusies gar roku. Viņš bailēs aizsvieda to balonu, bet tas varēja arī uzsprāgt. 6. klasē tam tā nevajadzētu būt," stāsta puiša mamma.

"Skolotājam jāvērtē, kādus materiālus izmanto, kādas ir to instrukcijas. Piemēram, uz krāsu baloniņiem rakstīts, ka jāsargā no bērniem. Līdz ar to būtu jāapdomā, vai šādus materiālus dot bērniem. Tāpat jāvērtē, vai spēs nodrošināt drošību, ja izmantosim šo līdzekli.