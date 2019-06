20 000 eiro kompensācija par pirmklasnieka piekaušanu Jaunjelgavā. Tiesa atkārtoti skatīs lietu

Lieta jau skatīta visās tiesu instancēs, un Augstākā tiesa (AT) lēmusi, ka apelācijas tiesai lieta būs jāskata no jauna. Līdz šim lietu skatīja Zemgales apgabaltiesas Aizkraukles tiesu namā, bet tagad to iztiesās apgabaltiesa Jelgavā tiesneses Anitas Misiunas vadībā.