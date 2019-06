"Alkotūrisms" - miljoni Latvijas budžetā un uzņēmēju makos. Kā to ietekmēs alkohola akcīzes nodokļa samazināšana Igaunijā?

"Tā daļa, ko mēs iegūstam PVN visos citos pirkumos, ko iegūst pašvaldības caur iedzīvotāju ienākumu nodokli, un, ja to visu sasummē, to noteikti ir virs 100 miljoniem eiro, ko Latvija iegūst plusā. Būtība tas ir eksports," akcentē Valkas novada domes priekšsēdētājs.

Akcīzes nodokli igauņi jau nesamazina tāpēc, ka gribētu vairāk nodzirdīt savu tautu. Viņi samazina, lai atgūtu naudu, ko igauņi un sevišķi somi iztērē Latvijā. Somu alkotūristu skaits Igaunijā nokrities par 30% Latvijas dēļ, līdz ar to igauņi pieteikuši ekonomisko cīņu Latvijai. Tas bija arī no viņu priekšvēlēšanu solījumu saukļiem, ka atgūst Igaunijai 300 miljonus eiro gadā. Valkas mēru pārsteidz, ka Latvijas politiķi to tik viegli atdos.