"Alus nozares gremdēšana purvā!" Aldari satraukti par akcīzes nodokļa izmaiņām

Grozījumi sagatavoti sadarbībā ar Finanšu ministriju. Tie paredz no 1. jūlija par aptuveni 15% samazināt akcīzes nodokli stiprajam alkoholam. Patlaban likumā noteikts, ka stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem par 100 litriem absolūtā spirta nodokli aprēķina pēc 1840 eiro likmes (no 1.jūlija - 2025 eiro), savukārt ar likuma grozījumiem to paredzēts samazināt līdz 1564 eiro. Plānots, ka likuma grozījumi varētu stāties spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas.