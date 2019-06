Simtiem pilotu iesūdz tiesā "Boeing"

Prasības iesniedzēji vēlas no firmas piedzīt kompensāciju. Lai arī precīza summa nav minēta, runa, visticamāk, ir par vairākiem miljoniem ASV dolāru. Iniciatīvas autors saglabājis anonimitāti, minot, ka "baidās no izrēķināšanās no firmas un tās klientu puses". Pirmā tiesas prāva paredzēta ASV, Čikāgas pilsētā, šī gada 21. oktobrī.