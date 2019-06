Jaunizveidotā Rīgas domes frakcija atklāj savas prioritātes un nostāju par turpmāko domes nākotni

Tāpat frakcija apņēmusies palielināt bērnu piedzimšanas pabalstu un grib cīnīties pret rindām bērnudārzos. Pēc Putniņa teiktā, Rīga ir vienīgā no Baltijas valstu galvaspilsētām, kur iedzīvotāju skaits turpina sarukt tieši tāpēc, ka nav pietiekams atbalsts ģimenēm.

"Rīgā bērna piedzimšanas pabalsts ir 150 eiro, kamēr Jūrmalā - 500 eiro. Mēs gribam to palielināt divreiz," sacīja politiķis.

"Sākumā ir jābūt pierādījumiem, ka šie deputāti ir bijuši negodprātīgi un izšķērdīgi, un to pierādīt var tiesa," sacīja Putniņš.

Kā ziņots, Putniņš domē tika ievēlēts no partijas "Latvijas attīstībai" saraksta, taču drīz pēc vēlēšanām no frakcijas izstājās un ilgstoši balsojumos atbalstīja valdošo koalīciju. Savukārt Kleins un Keišs aizvadītajā nedēļā tika izslēgts no Jaunās konservatīvās partijas.