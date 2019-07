Piektdien, 28. jūnijā, Francijas dienvidos termometra stabiņam ēnā pakāpjoties virs +46 grādiem, tika sasniegta augstākā gaisa temperatūra valsts vēsturē . Savukārt citviet Eiropā karstuma dēļ izcēlušies savvaļas ugunsgrēki. Daudzi cilvēki nespēja izturēt karstumu un gāja bojā. Bet no kurienes šis karstums nāk un vai tā tiešām ir globālā sasilšana?

Raidsabiedrība BBC vēsta, ka karstuma viļņi Rietumeiropā atnākuši kopā ar augstu atmosfēras spiedienu, kurš "savācis" karsto gaisu no Āfrikas, Portugāles un Spānijas, un atnesa spēcīgu karstumu kopā ar mitrumu uz Eiropu.

Šoreiz karstums ar spēcīgām gaisa masām bija ieradies no Sahāras.

Timotijs Hjūstons, kurš vada Eiropas vidēja termiņa laika apstākļu prognozes grupu, stāsta, ka jūnija skaidrās debesis ir pierādījums tam, ka saule ir sakarsējusi gaisu vēl vairāk. Kad mākoņi aizsedz sauli, tie "slāpē" saules karstumu, bet šoreiz mākoņi debesīs Eiropā bija novērojami mazāk. Viņš skaidro, ka spēcīgais sausums varētu norādīt arī uz to, ka nav notikusi pietiekama karstuma iztvaikošana, kas parasti atdzesē zemi.

Augstākā temperatūra, kas Eiropā reģistrēta, ir +48 grādi, un tā tika novērota Atēnās 1977. gada jūlijā, bet pēdējos 22 gados novērots, ka gaisa temperatūrai ir raksturīgi pakāpties vēl par dažiem grādiem. Pēc Pasaules meteoroloģiskās organizācijas (WMO) datiem, no 2015. līdz 2018. gadam ir novērotas visaugstākās gaisa temperatūras.

Francijā lielā karstuma dēļ slēdza aptuveni 4000 skolu, no kurām daļa uz laiku kļuva par patvērumu ģimenēm, kas bēga no karstuma valsts dienvidos. Tāpat portāls "The Guardian" informē, ka karstuma dēļ Rietumeiropā gājuši bojā vairāki cilvēki, tai skaitā arī bērni.