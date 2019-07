Vides aktīvisti Klusā okeāna Lielajā atkritumu laukā savākuši 40 tonnas atkritumu

Tāpat aktīvisti no okeāna izcēla divus pamestus zvejas tīklus, kas tiek dēvēti par "spoku tīkliem".

"Milzu spoku tīklus ir ļoti svarīgi dabūt ārā no okeāna, tomēr bieži ir tā, ka tieši mazajos tīklos sapinas vaļi un delfīni, un iet bojā. Pat mazie priekšmeti ir ļoti svarīgi," norāda "Ocean Voyages Institute" dibinātāja Mērija Kraulija.

Ekspedīcijas noslēgumā aptuveni divas tonnas plastmasas atkritumu tika atdalīti no zvejas tīkliem un nodoti Honolulu mākslinieku kopienai, kas no tiem izgatavos mākslas darbus, lai ar to palīdzību informētu sabiedrību par plastmasas piesārņojumu okeānos, vēsta aģentūra AP.