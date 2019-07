Jātnieks Neretnieks tuvojas olimpiskajai ceļazīmei

Konkūrists Neretnieks startē ar zirgu Moon Ray, bet C grupā viņš pārliecinoši ieņem pirmo vietu. 2020.gada Tokijas olimpiskajām spēlēm no C grupas kvalificēsies divi sportisti, bet viņš ir pirmais konkūra sportists neatkarīgajā Latvijā, kuram ir reālas iespējas piedalīties Olimpiādē.