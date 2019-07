Labonni tikusi pārdota bordelim 13 gadu vecumā. Viņa žurnālistei Korīnai Redfernai atklāj, ka pēc pieciem bordelī pavadītiem gadiem ir pārstājusi sapņot par to, ka viņu kādreiz varētu izglābt - to pa šiem gadiem piedāvājušies darīt ir jau daudzi, taču līdz šim neviens to nav mēģinājis izdarīt. Pēc kāda laika solītāju sejas jau ir sākušas saplūst vienā neatpazīstamā masā. Sieviete pēdējos gadus jau kopš deviņiem no rīta "uzņem" aptuveni vienu vīrieti stundā. "Dažkārt pamostos un nesaprotu, kādēļ vēl neesmu nomirusi," žurnālistei atklāj Labonni.