"Riga" Čempionu līgas kvalifikācijā debitē ar bezvārtu neizšķirtu

Spēles pirmajās divās minūtēs "Riga" jau bija nonākusi pretinieku aizsardzības zonā, mēģinot gūt pirmos vārtus no soda laukuma perimetra, tomēr neveiksmīgi. Divas minūtes vēlāk "Dudalk" atbildēja ar bīstamu vārtu gūšanas iespēju, kad Maikls Dafijs spēcīgi sita nedaudz virs vārtu pārliktņa. Mača 17.minūtē Žoels Bopesu mēģināja izkārtot sev vārtu gūšanas iespēju, bet "Dundalk" aizsardzība apturēja viņa solo gājienu. Savukārt četras minūtes vēlāk Šons Hors soda laukumā uzlēca augstāk par visiem, bet no stūra sitiena centrēto bumbu nespēja raidīt "Riga" vārtu tīklā. Puslaika otrajā pusē abas komandas centās mainīt spēles rezultātu, tai skaitā iesaistoties asās divcīņās, kas nereti beidzās ar savinotiem spēlētājiem, tomēr pirmais puslaiks noslēdzās ar bezvārtu neizšķirtu 0:0.

Arī otro puslaiku "Riga" uzsāka aktīvāk par saviem pretiniekiem. Jau pašā puslaika sākumā Romāns Debelko netālu no soda laukuma apspēlēja pretinieku un spēcīgi raidīja bumbu tālajā vārtu stūri tomēr Gerijs Rodžers spēja bumbu atvairīt. Debelko arī nākamajā minūtē turpināja aktīvi spēlēt, kad izveidoja kontaktu ar spēlētāju, kurš bija palēcies, lai iegūtu bumbu. Epizode noslēdzās ar īru spēlētāja nelielu traumu, līdz ar to "Riga" futbolists saņēma dzelteno kartīti. 62.minūtē bīstami uzbruka "Dundalk", tomēr Roberts Ozols "Riga" vārtos palika nepārspēts. Savukārt mača 76.minūtē ātrajā uzbrukumā devās Bopesu un Deniss Rakels, kuri kopīgi spēja nogādāt bumbu soda laukumā, tomēr bīstamo sitienu nobloķēja "Dundalk" aizsardzības mūris. Divas minūtes vēlāk arī Īrijas vienība centās atrast robus "Riga" aizsardzībā, tomēr bez rezultāta.

Septiņas minūtes līdz mača beigām "Dundalk" no stūra sitiena iecentrēja bumbu soda laukumā, kur pēc pretinieka sitiena ar galvu, lielisks vārtos bija Ozols. Īsi pēc tam sekoja vēl viens sitiens no krietni tālākas distances, tomēr tas bija neprecīzs. "Dundalk" spēles galotnē bija krietni aktīvākā, tomēr jau mača papildlaikā Dīns Džārvis pārkāpa noteikumus pret Debelko tieši pie paša soda laukuma. Tas deva cerību izraut uzvaru mača pēdējā minūtē, tomēr brīvsitiens no nelielās distances lidoja garām vārtiem, mačam noslēdzoties ar 0:0.