Lietuva sāks krāt līdzekļus, lai ierīkotu dziļas radioaktīvo atkritumu glabātavas

Līdzekļus šim nolūkam ministrija iesaka krāt atsevišķā Rezerves fonda kontā, ik gadus pārskaitot tajā 25% no valsts uzņēmumu dividendēm. Vēlāk tiktu lemts arī par citiem finansējuma avotiem.

Tā norāda, ka citās valstīs - Īrijā, Austrijā, Beļģijā, Bulgārijā, Zviedrijā un citur - šādu projektu finansēšanu ieplānota jau no paša atomelektrostaciju darbības sākuma un izdevumi tiek segti par šīs spēkstacijas izmantojošo organizāciju līdzekļiem, uzkrājot tos īpašos fondos.

Ignalinas AES tika projektēta un celta padomju laikā un sāka darboties 1983. gadā, un tās pirmais reaktors tika slēgts 2004. gada nogalē, bet otrais - 2009. gada beigās. Šīs spēkstacija slēgšana bija viens no nosacījumiem, lai Lietuvu uzņemtu Eiropas Savienībā, jo tajā izmantotie padomju ražojuma RBMK tipa reaktori tiek uzskatīti par nedrošiem.

Pēc provizoriskām aplēsēm, lielākās izmaksas paredzamas laikposmam no 2056. līdz 2072. gadam. Glabātavas celtniecība laikā no 2056. līdz 2065. gadam izmaksātu aptuveni miljardu eiro, bet tās ekspluatācija laikā no 2066. līdz 2072. gadam - vēl 900 miljonus eiro.