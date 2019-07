Īpašumi ārvalstīs un pensija no Igaunijas. Bijušā Igaunijas prezidenta dzīvesbiedres Ievas Ilvesas amatpersonas deklarācija

Kā liecina Ilvesas iesniegtā valsts amatpersonas deklarācija par pagājušo gadu, viņai pagājušā gada izskaņā bijušas parādsaistības 71 000 eiro apmērā. Ilvesa bija deklarējusi arī 10 000 eiro uzkrājumus.

Ilvesa, kura pagājušajā gadā bija bērna kopšanas atvaļinājumā, algā no AM saņēmusi 211 eiro. Tāpat viņa saņēmusi 1600 eiro pabalstu no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras. Honorārā no SIA "Žurnāls Santa" Ilvesa saņēmusi 292 eiro, bet no AS "Delfi" - 4549 eiro.

Ilvesai pieder dzīvoklis Kazbegi, Gruzijā, un Limbažos. Tāpat viņai pieder divi zemes gabali un viena ēka Salacgrīvā. Savukārt kopīpašumā Ilvesai pieder zeme un ēka Rīgā. Ilvesai pieder arī divas automašīnas - 1990. gada "VW Golf" un 2006. gada "BMW X5".

Levita padomniece tiesiskuma un Eiropas Savienības tiesību politikas jautājumos, bijusī Tieslietu ministrijas (TM) valsts sekretāra vietniece Irēna Kucina pagājušajā gadā deklarējusi 58 320 eiro uzkrājumus AS "Swedbank", liecina Kucinas amatpersonas deklarācija par 2018.gadu. Kucina deklarējusi arī parādsaistības 30 000 eiro un 35 000 eiro apmērā. Viņas īpašumā ir dzīvoklis Rīgā.

2018. gadā algā no TM viņa saņēmusi 41 958 eiro, no Latvijas Universitātes - 13 430 eiro, no no SIA "Baltijas Starptautiskā akadēmija" - 72 eiro. Paralēli TM valsts sekretāra vietnieces amata pienākumiem Kucina strādājusi Latvijas Universitātē, SIA "Baltijas Starptautiskajā Akadēmija" un bijusi eksaminācijas komisijas locekle Latvijas Zvērinātu advokātu padomē, liecina viņas deklarācija.

Rīgas domes deputāts, Levita ārštata padomnieks vēsturiskās atmiņas un piederības jautājumos Jurģis Klotiņš 2018. gadā deklarējis 13 190 eiro uzkrājumus AS "SEB banka", 1341 eiro - AS "Citadele banka" un 277 eiro - AS "Luminor Bank".

Algā kā mūziķis Latvijas Nacionālajā simfoniskajā orķestrī Klotiņš saņēmis 10 333 eiro, bet honorārā - 55 eiro. Savukārt kā Rīgas domes deputāts algā viņš saņēmis 12 286 eiro, liecina Klotiņa amatpersonas deklarācija par 2018.gadu. Tāpat Klotiņš guvis ienākumus no saimnieciskās darbības un komercdarbības 490 eiro apmērā no Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra.

Klotiņa īpašumā ir 1999.gada automašīna "Škoda Octavia".

Savukārt Eiropas Latviešu apvienības (ELA) prezidija priekšsēdētāja Elīna Pinto, kura uz nepilnu slodzi strādā par Levita padomnieci modernas valsts un ilgtspējības jautājumos, pagājušajā gadā deklarējusi parādsaistības 254 980 eiro apmērā.