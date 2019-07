Foto: Hiphops un strītbols - Ozols uzstājas "Summer Sound" iesildīšanas ballītē

Festivāls "Summer Sound" šogad norisināsies 9. reizi. Pastāvēšanas laikā tas ir kļuvis par vienu no nozīmīgākajiem vasaras mūzikas notikumiem Baltijā.

Šogad festivālā uzstāsies pasaulē pazīstamie "Gogol Bordello", "Sigala", lietuviešu elektroniskās mūzikas uzlēcošā zvaigzne "Dynoro", DJ duets "The Him", kā arī labākās pašmāju grupas un mākslinieki – "Bermudu Divstūris", "The Sound Poets", Aija Andrejeva, Jānis Stībelis, ansis, "Carnival Youth", "Laime Pilnīga" un daudzi citi.