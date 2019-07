Noskaidroti vīriešu basketbola izlases EČ atlases turnīra pretinieki

Pirms atlases ceturtās kārtas izlozes 32 izlases tika sadalītas grozos, ņemot vērā to iepriekšējos sasniegumus. Tika izveidoti astoņi grozi ar četrām valstsvienībām katrā. Turklāt bija zināms, ka četrās grupās tiks ielozētas pa vienai izlasei no otrā, trešā, sestā un septītā groza, bet citās četrās – pa vienai valstij no pirmā, ceturtā, piektā un astotā groza.