Pēc atteikšanās no cūkgaļas diviem bērnudārziem Vācijā nepieciešama policijas aizsardzība

Aptuveni pirms divām nedēļām vecāki saņēma vēstuli no bērnudārzu vadības ar paziņojumu, ka, "respektējot pasauli, kas mainās, no 15. jūlija tiks pasūtīts un pasniegts vienīgi ēdiens un uzkodas bez cūkgaļas".

Vietējais laikraksts "Leipziger Volksstimme" citēja darbinieku vienā no bērnudārziem sakām, ka pēc lēmuma atteikties no cūkgaļas viņi saņēmuši draudus no cilvēkiem, kas iebilst pret izmaiņu veikšanu musulmaņu dēļ.