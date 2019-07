"Beigās tomēr vilks ar kazu mieru slēgs." Ameriks par iespējamajām RD ārkārtas vēlēšanām

"Gods kalpot Rīgai" (GKR) līdera skatījumā, no ārkārtas vēlēšanām zaudētājos paliktu tie, kas visvairāk aicina uz tām, jo viņi dzīvojot interneta realitātē vai sociālajā burbulī un pārvērtējot atbalstu sev, bet "situācijā, kādā esam, var izrādīties, ka GKR un "Saskaņai" tāpat būs vairākums".

Pēc Amerika vārdiem, šodien esot viens reāls mēra amata kandidāta piedāvājums - viņa partijas biedrs Oļegs Burovs, jo "Latvijas attīstībai" piedāvātais Viesturs Zeps pieteikts gan esot, taču viņam neesot pat visas opozīcijas atbalsta. Līdz ar to augusta otrajā pusē būšot izšķiršanās - vai nu Burovs, vai arī "tad jau ir cita spēle".

Taujāts, vai "Saskaņa" joprojām uzstāj uz nepieciešamību "smagi sodīt" viņu bijušos biedrus Baraņņiku un Alekseju Rosļikovam, Ameriks nav tieši atbildējis, vien sacījis, ka "emocijas nekad nav devušas racionālu darba plānu jebkurai koalīcijai". "Īstenībā Rosļikovs ir labs [Attīstības] komitejas vadītājs, bet par to nav runa. Runa ir par to, ko viņš šobrīd pārstāv? "Saskaņa" ir apvainojusies uz četrinieku, no Bordāna partijas izslēgtie neuzticas, piemēram, Burovam. Tad kura ir tā ideālā forma, kam jūs uzticaties?" spriedis Ameriks, "vēl ir divu trīs nedēļu pārdomu posms. (...) Es gribētu aicināt visus padomāt, pakonsultēties ar sievu, draudzeni, mammu, un tad tajā nedēļā pirms 19.augusta sēžamies pie viena galda un sakām - esam drusku atpūtušies, izvēdinājuši galvas un tagad vienojamies, vai esam gatavi kopā strādāt?"