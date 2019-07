Eksperti brīdina: Mežu ugunsgrēki Sibīrijā draud izvērsties par ekoloģisku katastrofu

Mežu ugunsgrēki Sibīrijā izpletušies vismaz trīs miljonu hektāru lielā teritorijā. "The Siberian Times" 26. jūlijā ziņoja par vismaz septiņiem atsevišķiem ugunsgrēkiem, no kuriem trīs pārsniedza 450 tūkstošu hektāru lielu platību. Lielākais no tiem atrodas Krasnojarskas apgabalā un deg gandrīz miljona hektāru lielā platībā.