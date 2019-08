Paralizējošas bailes no ārpasaules. Agorafobijas slimnieks atbild uz neērtiem jautājumiem

Es biju kopā ar meiteni laikā, kad man sāka kļūt slikti. Neskatoties uz to, mēs bijām kopā vēl divus gadus, līdz viņai tas pašsaprotami apnika. Es viņu nevainoju. Pēc viņas man ir bijušas vēl divas īsas romantiskas attiecības, taču bija neiespējami tās uzturēt. Ja man ir nepieciešams sekss, izmantoju prostitūtu pakalpojumus - daudzas no viņām ir gatavas apciemot klientu arī mājās. Daru to četras vai piecas reizes mēnesī.