KNAB vēlētos izmaiņas partiju finansu likumos

"Mūsu redzējums ir tāds, ka neapšaubāmi būtu jāpalielina valsts budžeta līdzekļi politiskajām partijām, bet ar vēl vienu atrunu - ir jāsamazina vai jānosaka limiti ziedojumu saņemšanai. Ja mēs šobrīd palielinām no valsts budžeta līdzekļiem saņemamo naudu, tas vien, visticamāk, partijas neatturēs turpināt ar lielāko prieku saņemt naudu arī no privātajiem ziedotājiem. Ziedojuma saņemšanas limiti ir svarīgi, lai atturētu no netīrās naudas ieplūšanas politiskajās partijās," uzsvēra Aļošina, piebilstot, ka KNAB mērķis ir "atsvabināt politiskās partijas no nezināmas izcelsmes naudas".