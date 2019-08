"Ar minimālo pensiju nevar nodrošināt cilvēka cienīgu dzīvi!" Tiesībsargs nosūta brīdinājuma vēstuli valdībai

Tiesību akti paredz, ka vecuma pensijas minimālais apmērs nevar būt mazāks par valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu (SNP), kuram atkarībā no cilvēka uzkrātā apdrošināšanas stāža tiek piemērots koeficients. Tiesībsarga ieskatā šāds regulējums neatbilst Satversmei no diviem aspektiem - SNP, līdz ar to arī vecuma pensijas minimālais apmērs, ir nepietiekams un noteikumos iekļautā vecuma pensijas minimālā apmēra diferenciācija atbilstoši darba stāžam ir netaisnīga pret cilvēkiem ar garāku darba mūžu.