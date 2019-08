Krāslavas centrā mežonīgi nosists 28 gadus vecs vīrietis - aizdomās turētie uz brīvām kājām

Tomēr nepilnus 100 metrus tālāk, pie ziedu veikala, Andri panākuši vairāki jaunieši, kuri puisim esot uzbrukuši no muguras.

"Ar kādu cietsirdību viņu nogalināja! Viņš pat nevarēja aizstāvēties. Pārējais ķermenis viņam vesels, sitieni bija galvas rajonā, it kā viņu speciāli gribēja nogalināt. Visi sitieni pa galvu. Kā mums stāstīja ārsti, visdrīzāk, viņu sita pat tad, kad viņš jau bija bezsamaņā. Cik cilvēku tur bija? Trīs, četri vai pieci? To mēs nezinām. Sita ne par ko! Viņš vienkārši gāja prom no konflikta," raidījumam norāda mirušā Andra ģimene.