"Viņš nokļuva starp lodēm un savu ģimeni..." Tuvinieki stāsta par Elpaso slaktiņā bojāgājuša pāra pēdējiem mirkļiem

"Agresors būtu varējis būt mans dēls," saka vīrietis. "Es viņam piedodu, jo viņš nebija pie pilna saprāta. Viņā darbojās velns. Es esmu dziļi ticīgs cilvēks, un piedodu to, ko viņš ir izdarījis."

Gilberts no rīta, dodoties uz darbu, brauca garām pāra mājai. Bija 9.15, viņš pamanīja.

Andrē brālis Tito, vairākkārt mēģināja sazināties ar pāri, līdz saņēma zvanu no nepazīstama numura. Tito numurs bija atkārtoti parādījies Džordanas viedpulkstenī, un tika jautāts, vai viņš spētu sievieti identificēt pa telefonu. Sekoja ziņas, ka viņa ir mirusi.

"Man pateica, ka Andrē vairs nav ar mums. Un tad man sacīja, ka esmu viņu labi izaudzinājis, jo viņš mira, aizsargādams savu ģimeni," stāsta vīrietis. "Viņš nokļuva starp lodēm un savu ģimeni. Un Džordana darīja to, kas bija nepieciešams - aizsargāja mazo Polu. Tas man liek just lepnumu. Ja viņš nomira šādos apstākļos, es varu ar to sadzīvot."