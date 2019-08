Jūrmalas "Spartaks" izcīna uzvaru pār "Valmiera Glass"/ViA komandu

Pirmā puslaika ceturksnis noritēja bez bīstamiem uzbrukumiem, tomēr 17.minūtē pirmā reālā vārtu gūšanas iespēja bija Valmieras spēlētājam Šunsukem Nakamuram, kurš pēc lieliskas partnera piespēles nonāca labā sitiena pozīcijā, tomēr viņa raidījums bija neprecīzs. Piecas minūtes vēlāk "Spartaka" futbolists Gabriels Šarpentjē pēc lielas burzmas soda laukumā tika pie bumbas, bet sitiens no aptuveni 14 metru distances apstājās pret Valmieras aizsardzības mūri. 33.minūtē Ēriks Punculs pārskrēja pusi laukuma un tika galā arī vairākiem pretinieku aizsargiem, tomēr lielisko epizodi neizdevās noslēgt ar sitienu. Četras minūtes līdz puslaika beigām no vairāk nekā 25 metru distances spēcīgu sitienu izpildīja šīs nedēļas Jūrmalas kluba jaunieguvums Igors Tarasovs, tomēr Vladislavs Lazarevs spēja bumbu novirzīt pāri vārtiem. Savu iespēju kompensācijas laikā izmantoja Nanna Otu, kurš pēc partnera centrējuma, soda laukumā saņēma bumbu un ar galvu to raidīja vārtos panākot 1:0 mājinieku labā. Zīmīgi, ka spēlētājam šī bija tikai trešā spēle Latvijas virslīgā, bet viņa rēķinā jau ir divi vārti.