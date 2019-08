Neimars nespēlēs PSG pirmajā sezonas spēlē

Aģentūra LETA iepriekš jau ziņoja, ka sporta laikraksts AS vēstīja, ka PSG Neimaram piedāvājusi doties uz Madridi, ar kuru klubs ir gatavs vienoties par darījumu, ja vien "Real" būs gatavi maksāt 222 miljonus eiro, kas par futbolistu tika samaksāti 2017.gadā, kad viņš pārnāca no "Barcelona". PSG ir arī gatava citiem nosacījumiem - "Real" samaksā pusi no šīs summas, bet darījumā iekļauj vēl vairākus futbolistus.